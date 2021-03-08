Горевшее в Японском море российское судно отбуксировали к берегу

Российское судно «Витим», которое загорелось в Японском море, отбуксировали к берегу в Приморье.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя судовладельца ООО «Пасифик Краб».

«Судно отбуксировали в район бухты Тихая. На данный момент слабый белый дым на корме промысловой палубы. Сейчас служба Морспаса будет заниматься откачиванием воды и ликвидацией крена, если будет необходимость — остаточных мест от пожара. Позже будет определено место постановки к причалу», — говорится в сообщении.

Утром 6 марта в 12 милях на траверзе острова Аскольд в Японском море загорелось судно с 30 рыбаками. Возгорание произошло в рыбном цеху. Судовладелец отмечал, что при возникновении пожара моряки сами начали его тушить. Пострадавших нет, члены экипажа эвакуированы и доставлены во Владивосток.