Пропавший в Москве художник Сергей Аверьянов нашёлся
Жена художника Сергея Аверьянова Елена заявила, что её пропавший супруг нашёлся.
- © Аккаунт Сергея Аверьянова
Как сообщает РИА Новости, об этом женщина написала на странице мужа в Facebook.
«Спасибо всем огромное за помощь. Всё хорошо, он нашёлся», — написала она.
Ранее стало известно, что художник Сергей Аверьянов пропал в Москве.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему: