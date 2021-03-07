Пропавший в Москве художник Сергей Аверьянов нашёлся

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Жена художника Сергея Аверьянова Елена заявила, что её пропавший супруг нашёлся.
Пропавший в Москве художник Сергей Аверьянов нашёлся
  • © Аккаунт Сергея Аверьянова
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Как сообщает РИА Новости, об этом женщина написала на странице мужа в Facebook.

«Спасибо всем огромное за помощь. Всё хорошо, он нашёлся», — написала она.

Ранее стало известно, что художник Сергей Аверьянов пропал в Москве.

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