Пожар на месте разлива углеводородов на реке Оби ликвидирован

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Пожар на месте разлива углеводородов на реке Оби в районе Нижневартовска в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре ликвидирован.
Пожар на месте разлива углеводородов на реке Оби ликвидирован
  • © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Департамент общественных и внешних связей региона.

«Возгорание на месте порыва полностью ликвидировано», — сообщил директор окружного Департамента гражданской защиты населения Николай Зайцев.

Отмечается, что последствия инцидента ликвидируются собственными силами компании «СибурТюменьГаз».

Ранее гендиректор АО «СибурТюменьГаз» Александр Тепляков заявил, что риски повторного возгорания углеводородов на трубопроводе в акватории реки Оби в ХМАО отсутствуют.

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