Кабмин уточнил требования к организациям, выдающим ипотечные займы

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Правительство ужесточило требования к организациям, которые могут предоставлять ипотечные займы. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Кабмин уточнил требования к организациям, выдающим ипотечные займы
  • РИА Новости

Отмечается, что «это решение поможет не допустить на рынок недобросовестных игроков, а значит, усилит защиту прав граждан».

«Сейчас выдавать ипотечные займы могут не только банки, но и другие финансовые организации. Для этого они должны быть включены в перечень уполномоченных компаний, за который отвечает единый институт развития в жилищной сфере — АО «ДОМ.РФ», — говорится в сообщении.

В пресс-службе кабмина сообщили, что «правила формирования такого списка и основные требования к его участникам были утверждены постановлением правительства в марте 2020 года».

«Изначально было установлено, что претендовать на включение в перечень могут компании с опытом на рынке (не менее 200 выданных ипотечных займов до октября 2019 года). Новое постановление уточняет, какие именно кредиты они должны иметь в своём «портфолио». В частности, размер займа должен быть не менее 500 тыс. рублей, минимальный срок — 36 месяцев. Деньги при этом необходимо было перечислить единовременно. Кроме того, размер процентной ставки не должен был превышать средневзвешенную процентную ставку по ипотечным кредитам более чем в два раза, а в договоре должно было быть прописано условие о страховании заложенного имущества», — пояснили в правительстве.

Ранее, как передавало НСН, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что на 18 февраля 2021 года жителям столицы было предоставлено более 56 тыс. льготных ипотечных кредитов на сумму около 314 млрд рублей.

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