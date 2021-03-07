Умер экс-генпрокурор СССР Александр Сухарев
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Сухарев с марта 1984 года по февраль 1988 года занимал пост министра юстиции РСФСР.
Также с 26 мая 1988 года по 25 февраля 1990 года он возглавлял Генеральную прокуратуру СССР.
Сухарев был участником Великой Отечественной войны.
Он является автором более 120 научных работ и научных публикаций по проблемам борьбы с преступностью и вопросам формирования правосознания населения.
30 апреля 2010 года указом президента России Сухареву присвоили наивысший классный чин в органах прокуратуры — действительный государственный советник юстиции.
В декабре 2020 года скончался последний министр обороны СССР маршал Евгений Шапошников.