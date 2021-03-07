Умер экс-генпрокурор СССР Александр Сухарев

Бывший генеральный прокурор СССР Александр Сухарев скончался в возрасте 97 лет. Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России.

Сухарев с марта 1984 года по февраль 1988 года занимал пост министра юстиции РСФСР.

Также с 26 мая 1988 года по 25 февраля 1990 года он возглавлял Генеральную прокуратуру СССР.

Сухарев был участником Великой Отечественной войны.

Он является автором более 120 научных работ и научных публикаций по проблемам борьбы с преступностью и вопросам формирования правосознания населения.

30 апреля 2010 года указом президента России Сухареву присвоили наивысший классный чин в органах прокуратуры — действительный государственный советник юстиции.

В декабре 2020 года скончался последний министр обороны СССР маршал Евгений Шапошников.