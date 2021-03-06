На Ставрополье обрушилась стена неработающего санатория

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В Ставропольском крае произошло обрушение стены неработающего санатория, на месте ЧП обнаружено тело мужчины.
На Ставрополье обрушилась стена неработающего санатория
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

«В 12:45 мск поступила информация об обрушении фрагмента стены по адресу: Кисловодск, улица Реброва, 15. Здание санатория «Кисловодск» неэксплуатируемое, находится на реконструкции. При разборе завалов обнаружено тело мужчины», — рассказали в ведомстве.

На месте находятся десять спасателей, кинологи и представители следственного управления СК России по региону.

По данным СК, во время ЧП погиб один из строителей, участвовавших в реконструкции.

Ранее в Санкт-Петербурге в результате обвала траншеи погиб рабочий.

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