На Ставрополье обрушилась стена неработающего санатория
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- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.
«В 12:45 мск поступила информация об обрушении фрагмента стены по адресу: Кисловодск, улица Реброва, 15. Здание санатория «Кисловодск» неэксплуатируемое, находится на реконструкции. При разборе завалов обнаружено тело мужчины», — рассказали в ведомстве.
На месте находятся десять спасателей, кинологи и представители следственного управления СК России по региону.
По данным СК, во время ЧП погиб один из строителей, участвовавших в реконструкции.
Ранее в Санкт-Петербурге в результате обвала траншеи погиб рабочий.