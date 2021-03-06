Путин проведёт совещание по экономическим вопросам и встречу с кабмином
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
«Нет. Рабочий процесс идёт своим чередом», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил в ходе совещания в Кемеровской области, что у Орешкина выявили COVID-19.
В Кремле сообщили, что Путин в последнее время не контактировал лично с заболевшим коронавирусом Орешкиным.