Путин проведёт совещание по экономическим вопросам и встречу с кабмином

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Президент России Владимир Путин не планирует переносить совещание по экономическим вопросам и встречу с правительством после сообщений о заболевании коронавирусом его помощника Максима Орешкина.
Путин проведёт совещание по экономическим вопросам и встречу с кабмином
  • © РИА Новости / Михаил Климентьев

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«Нет. Рабочий процесс идёт своим чередом», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил в ходе совещания в Кемеровской области, что у Орешкина выявили COVID-19.

В Кремле сообщили, что Путин в последнее время не контактировал лично с заболевшим коронавирусом Орешкиным.

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