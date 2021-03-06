Путин проведёт совещание по экономическим вопросам и встречу с кабмином

Президент России Владимир Путин не планирует переносить совещание по экономическим вопросам и встречу с правительством после сообщений о заболевании коронавирусом его помощника Максима Орешкина.

© РИА Новости / Михаил Климентьев

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. «Нет. Рабочий процесс идёт своим чередом», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил в ходе совещания в Кемеровской области, что у Орешкина выявили COVID-19. В Кремле сообщили, что Путин в последнее время не контактировал лично с заболевшим коронавирусом Орешкиным.