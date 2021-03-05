В Омской области предупредили об опасных условиях на дорогах

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В омском УГИБДД напомнили водителям об ухудшившихся дорожных условиях из-за изменившейся погоды.
В Омской области предупредили об опасных условиях на дорогах
  • РИА Новости

Об этом сообщает Gorod55.

В ведомстве рассказали о непростой дорожной обстановке, которая сложилась в регионе из-за изменившейся погоды: значительно ухудшилась видимость, на магистралях образуются снежные заносы.

Автолюбителям напомнили о важности соблюдения дистанции и боковых интервалов. Рекомендуется совершать манёвры с предельной аккуратностью и соблюдать скоростной режим.

Как ранее сообщал телеканал «360», в Оренбургской области спасатели эвакуировали 46 человек с междугородних трасс из-за сильной метели.

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