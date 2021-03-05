Эксперт спрогнозировал ситуацию со стоимостью туров в Турцию в летний период

Короткая ссылка
Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев на онлайн-пресс-конференции высказал мнение, что цены на отдых в Турции в 2021 году расти не будут.
Эксперт спрогнозировал ситуацию со стоимостью туров в Турцию в летний период
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

«Я думаю, что турецкий турбизнес, а также российские компании, у многих из которых турецкие корни, не допустят повышения цен на продукт в Турции. Это всегда снижает количество туристов, приезжающих в страну, а это никому не нужно», — сказал он.

Президент РСТ также отметил, что в последние годы турецкие власти субсидировали перевозки, «были разные специальные скидки, большие вложения в рекламу».

В 2020 году Турция стала самым популярным зарубежным направлением у туристов из России. Всего туда съездили 12,7 млн иностранных путешественников, из них свыше 2,1 млн россиян.

Как ранее сообщала НСН, пользователи туристического сервиса Russpass получили доступ к новым функциям.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить