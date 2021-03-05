Эксперт спрогнозировал ситуацию со стоимостью туров в Турцию в летний период

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев на онлайн-пресс-конференции высказал мнение, что цены на отдых в Турции в 2021 году расти не будут.

Об этом сообщает газета «Известия».

«Я думаю, что турецкий турбизнес, а также российские компании, у многих из которых турецкие корни, не допустят повышения цен на продукт в Турции. Это всегда снижает количество туристов, приезжающих в страну, а это никому не нужно», — сказал он.

Президент РСТ также отметил, что в последние годы турецкие власти субсидировали перевозки, «были разные специальные скидки, большие вложения в рекламу».

В 2020 году Турция стала самым популярным зарубежным направлением у туристов из России. Всего туда съездили 12,7 млн иностранных путешественников, из них свыше 2,1 млн россиян.

Как ранее сообщала НСН, пользователи туристического сервиса Russpass получили доступ к новым функциям.