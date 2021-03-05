Эксперты оценили спрос на вторичное малоэтажное жильё в России

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Эксперты «Авито Недвижимости» оценили спрос на вторичное малоэтажное жильё в России по итогам февраля 2021 года.
Эксперты оценили спрос на вторичное малоэтажное жильё в России
  • © РИА Новости/Александр Кряжев

Об этом сообщает газета «Известия».

По оценке аналитиков, спрос на вторичное жильё в многоквартирных домах небольшой этажности вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Цены на малоэтажные объекты показали рост на 6% за год.

«Малоэтажное строительство долгое время было недооценено. Однако сейчас в секторе наметились некоторые коррективы, позволяющие надеяться на его дальнейшее развитие», — заявил руководитель направлений вторичной недвижимости и долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Руслан Закирьянов.

Ранее вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News оценила ситуацию на рынке арендного жилья в России.

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