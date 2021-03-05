В Хабаровском крае сокращается коечный фонд для больных коронавирусом

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В Хабаровском крае ещё 111 мест в больницах региона возвращены к плановому режиму работы.
В Хабаровском крае сокращается коечный фонд для больных коронавирусом
  • РИА Новости

Об этом сообщает vostokmedia.com.

В связи со снижением уровня заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Хабаровском крае постепенно сокращают ранее перепрофилированный под лечение пациентов с COVID-19 коечный фонд. От пяти до 50 коек в шести медучреждениях региона возвращено к обычному режиму работы.

«В Хабаровском крае загруженность больниц составляет около 70%. Мы аккуратно возвращаемся в русло плановой работы. По рекомендациям федерального Минздрава, наполненность коечного фонда должна оставаться с запасом до 15%», — отметил министр здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко.

Как сообщили в ведомстве, в настоящее время под COVID-19 развёрнута 851 койка в 14 медицинских организациях региона, свободно 244.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз относительно пандемии коронавируса в России.

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