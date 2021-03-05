Суд в Омске лишил родительских прав кидавшего на пол детей мужчину

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Центральный районный суд Омска лишил родительских прав 45-летнего местного жителя, обвиняемого в истязании несовершеннолетних детей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Суд в Омске лишил родительских прав кидавшего на пол детей мужчину
  • РИА Новости

«Центральный районный суд удовлетворил требования Управления опеки и попечительства администрации г. Омска, выступавшего в интересах несовершеннолетних детей 2015 и 2020 г. р.», — говорится в сообщении.

Мужчину обвиняют в систематических побоях и «иных насильственных действиях» в отношении несовершеннолетних детей и причинении им физических и нравственных страданий.

В начале февраля СУ СК России по Омской области возбудило уголовное дело об истязании детей в отношении ранее судимого 45-летнего местного жителя. Мужчина был задержан после того, как в интернете появилось видео, на котором он поднимал девочку и мальчика, а затем с силой кидал их на пол. Видео снимала его жена.

Подробнее — в материале RT.

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