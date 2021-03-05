В Серпухове фармацевтический завод нарастил выпуск лекарств от COVID-19

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На заводе «Алиум» в Серпухове нарастили производство препаратов от COVID-19. Предприятие перешло на круглосуточный режим работы, в результате чего выпуск препаратов для профилактики или лечения коронавирусной инфекции увеличился на 88%.
В Серпухове фармацевтический завод нарастил выпуск лекарств от COVID-19
  • © Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

Фармацевтические заводы важны для Подмосковья, передаёт слова губернатора региона Андрея Воробьёва телеканал «360».

«Это одно из передовых предприятий региона. Я хотел бы слова благодарности сказать всем, кто здесь работает, потому что в период пандемии фармацевтические заводы Подмосковья, в том числе этот, производят очень востребованные лекарства», — сказал губернатор на встрече с Рустемом Муратовым — генеральным директором холдинга «Биннофарм Групп».

Губернатору рассказали, что на заводе запланировали построить новый корпус. По словам Воробьёва, сфера производства лекарств дала самые значительные поступления в бюджет Подмосковья за период пандемии.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.

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