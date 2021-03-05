В ЯНАО обсудили темпы расселения из ветхого жилья

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на встрече с главой муниципалитета Андреем Вороновым поручил нарастить темпы строительства жилья, дорог и социальных объектов в Новом Уренгое.
В ЯНАО обсудили темпы расселения из ветхого жилья
  • РИА Новости

Об этом пишет «Ямал-Регион».

Дмитрий Артюхов подчеркнул, что задачей властей на сегодняшний день является создание комфортных и современных условий для жителей.

В центре внимания также оказалось расселение ветхого жилья. Андрей Воронов сообщил, что в этом году в новые квартиры переедут более 400 семей, что почти в два раза больше, чем в 2020-м. Всего же в ближайшие годы планируется переселить почти 2 тыс. семей.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в Сочи в 2021 году в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» планируется расселить почти 400 человек.

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