В ЯНАО обсудили темпы расселения из ветхого жилья

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на встрече с главой муниципалитета Андреем Вороновым поручил нарастить темпы строительства жилья, дорог и социальных объектов в Новом Уренгое.

Об этом пишет «Ямал-Регион».

Дмитрий Артюхов подчеркнул, что задачей властей на сегодняшний день является создание комфортных и современных условий для жителей.

В центре внимания также оказалось расселение ветхого жилья. Андрей Воронов сообщил, что в этом году в новые квартиры переедут более 400 семей, что почти в два раза больше, чем в 2020-м. Всего же в ближайшие годы планируется переселить почти 2 тыс. семей.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в Сочи в 2021 году в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» планируется расселить почти 400 человек.