Вакцину «ЭпиВакКорона» разрешили применять лицам старше 60 лет

Роспотребнадзор сообщил, что вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» получила разрешение на применение лицами старше 60 лет.

Об этом говорится на сайте ведомства.

По данным Роспотребнадзора, данная вакцина успешно прошла открытое клиническое исследование ІII—IV фазы среди лиц в возрасте от 60 лет и старше.

«В результате исследований, показавших иммуногенность и высокую безопасность данного препарата для пожилых пациентов, вакцина «ЭпиВакКорона» получила разрешение на применение среди лиц старше 60 лет», — отмечается в заявлении.

Ранее замглавы «Вектора» по научно-методической работе и международному сотрудничеству Татьяна Непомнящих рассказала о действии вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона».