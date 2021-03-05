Вакцину «ЭпиВакКорона» разрешили применять лицам старше 60 лет
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Об этом говорится на сайте ведомства.
По данным Роспотребнадзора, данная вакцина успешно прошла открытое клиническое исследование ІII—IV фазы среди лиц в возрасте от 60 лет и старше.
«В результате исследований, показавших иммуногенность и высокую безопасность данного препарата для пожилых пациентов, вакцина «ЭпиВакКорона» получила разрешение на применение среди лиц старше 60 лет», — отмечается в заявлении.
Ранее замглавы «Вектора» по научно-методической работе и международному сотрудничеству Татьяна Непомнящих рассказала о действии вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона».