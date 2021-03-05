«Аэрофлот» прокомментировал идею об исключении из тарифа стоимости регистрации в аэропорту

Инициатива об исключении из тарифа за авиаперелёт стоимости регистрации в аэропорту, о которой пишут СМИ, не обсуждается, заявил РИА Новости представитель компании «Аэрофлот» Михаил Дёмин.

«Сегодня инициатива не обсуждается. Речь шла об исключении из тарифа стоимости регистрации в аэропорту. Сегодня, с одной стороны, тариф включает регистрацию на стойке, с другой — всё больше людей пользуются онлайн-регистрацией», — цитирует РИА Новости Дёмина.

Он отметил, что для пассажиров авиакомпании-лоукостера потенциальное снижение тарифа на перевозку даже на 150 рублей для тех, кто регистрируется онлайн, важно, и это полностью соответствует мировой практике.

«Для полносервисных же компаний, таких как «Аэрофлот», регистрация на стойке — часть обычного сервисного цикла, для них инициатива неактуальна, не рассматривалась и не рассматривается», — заключил Дёмин.

Ранее «Известия» сообщили, что в России предложили ввести услугу платной регистрации в аэропортах. Такую инициативу Минтрансу направил «Аэрофлот», она была рассмотрена Росавиацией, рассказали изданию два источника в крупных авиакомпаниях.

Как уточняется, предложение предусматривает необходимость внести изменения в федеральные авиационные правила (ФАП), исключив из них обязанность авиакомпаний включать в стоимость билета плату за регистрацию в аэропорту.