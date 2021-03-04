Путин выступил за более активное участие волонтёров в политике

Волонтёры должны играть более активную роль в политической жизни России, заявил президент страны Владимир Путин на встрече с участниками акции «Мы вместе».

«По поводу того, чтобы волонтёры принимали больше участия в политической жизни, — я за», — цитирует главу государства ТАСС.

По его словам, это отличное предложение.

Как отметил Путин, в волонтёрское движение входят люди различных взглядов и, попадая в политические структуры, они будут носителями разных подходов к решению проблем.

Он подчеркнул, что необходимо давать возможность лицам разных убеждений оказаться во власти, «чтобы в ходе открытой, честной, но не деструктивной борьбы мнений находить наиболее приемлемые решения для того, чтобы страна шла вперёд».

Ранее российский лидер поблагодарил волонтёров, помогающих россиянам в период пандемии коронавируса.