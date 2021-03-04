Путин выступил за более активное участие волонтёров в политике

Короткая ссылка
Волонтёры должны играть более активную роль в политической жизни России, заявил президент страны Владимир Путин на встрече с участниками акции «Мы вместе».
Путин выступил за более активное участие волонтёров в политике
  • РИА Новости

«По поводу того, чтобы волонтёры принимали больше участия в политической жизни, — я за», — цитирует главу государства ТАСС.

По его словам, это отличное предложение.

Как отметил Путин, в волонтёрское движение входят люди различных взглядов и, попадая в политические структуры, они будут носителями разных подходов к решению проблем.

Он подчеркнул, что необходимо давать возможность лицам разных убеждений оказаться во власти, «чтобы в ходе открытой, честной, но не деструктивной борьбы мнений находить наиболее приемлемые решения для того, чтобы страна шла вперёд».

Ранее российский лидер поблагодарил волонтёров, помогающих россиянам в период пандемии коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить