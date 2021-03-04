Прокуратура проведёт проверку в связи с травмированием ребёнка в ТЦ Москвы

В связи с инцидентом с малолетним ребёнком в торговом центре на юге Москвы организована прокурорская проверка.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на сайт надзорного ведомства.

В ТЦ на улице Кировоградской четырёхлетний мальчик зацепился за поручень эскалатора с обратной стороны и поднялся на уровень второго этажа, после чего упал. С травмами его доставили в медицинское учреждение.

Причины и обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Как ранее сообщал сайт «Реальное время», прокуратура Казани проверит батутный центр, в котором травмировались дети.