Прокуратура проведёт проверку в связи с травмированием ребёнка в ТЦ Москвы
- РИА Новости
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на сайт надзорного ведомства.
В ТЦ на улице Кировоградской четырёхлетний мальчик зацепился за поручень эскалатора с обратной стороны и поднялся на уровень второго этажа, после чего упал. С травмами его доставили в медицинское учреждение.
Причины и обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Как ранее сообщал сайт «Реальное время», прокуратура Казани проверит батутный центр, в котором травмировались дети.