В Подмосковье рассказали о планах по ремонту дорог в 2021 году

В Московской области рассказали о планах по ремонту дорог на 2021 год.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Минтранса региона.

«В предстоящем сезоне на территории Подмосковья запланировано отремонтировать свыше 1,4 тыс. км, или порядка 1,6 тыс. участков дорог», — рассказал глава ведомства Алексей Гержик.

Программу ремонта формировали в течение года по итогам обследования дорожной сети и голосования на портале «Добродел».

Финансирование будет осуществляться в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и из регионального Дорожного фонда.

Как ранее сообщал сайт «Невские новости», Петербург получил от федерального центра 1 млрд рублей на ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».