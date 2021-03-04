В Подмосковье рассказали о планах по ремонту дорог в 2021 году

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В Московской области рассказали о планах по ремонту дорог на 2021 год.
В Подмосковье рассказали о планах по ремонту дорог в 2021 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Минтранса региона.

«В предстоящем сезоне на территории Подмосковья запланировано отремонтировать свыше 1,4 тыс. км, или порядка 1,6 тыс. участков дорог», — рассказал глава ведомства Алексей Гержик.

Программу ремонта формировали в течение года по итогам обследования дорожной сети и голосования на портале «Добродел».

Финансирование будет осуществляться в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и из регионального Дорожного фонда.

Как ранее сообщал сайт «Невские новости», Петербург получил от федерального центра 1 млрд рублей на ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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