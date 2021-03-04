Ростуризм прогнозирует рост внутреннего туризма на 10—15% в 2021 году

Короткая ссылка
Внутренний туризм в России в 2021 году ожидает рост на 10—15% по сравнению с показателями прошлого года, считает глава Ростуризма Зарина Догузова.
Ростуризм прогнозирует рост внутреннего туризма на 10—15% в 2021 году
  • Pixabay

Об этом она сказала на встрече Комитета по развитию туризма с туристской отраслью Санкт-Петербурга.

«На 10—15% рассчитываем, что прирастём к показателям 2020 года», — цитирует Догузову ТАСС.

По её словам, старт курортного сезона планируется на начало мая.

Глава Ростуризма также анонсировала скорый запуск третьего этапа продаж туров с кешбэком.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с НСН объяснила, для чего нужны стандарты «всё включено» в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить