Ростуризм прогнозирует рост внутреннего туризма на 10—15% в 2021 году
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Об этом она сказала на встрече Комитета по развитию туризма с туристской отраслью Санкт-Петербурга.
«На 10—15% рассчитываем, что прирастём к показателям 2020 года», — цитирует Догузову ТАСС.
По её словам, старт курортного сезона планируется на начало мая.
Глава Ростуризма также анонсировала скорый запуск третьего этапа продаж туров с кешбэком.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с НСН объяснила, для чего нужны стандарты «всё включено» в России.