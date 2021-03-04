Ростуризм прогнозирует рост внутреннего туризма на 10—15% в 2021 году

Внутренний туризм в России в 2021 году ожидает рост на 10—15% по сравнению с показателями прошлого года, считает глава Ростуризма Зарина Догузова.

Об этом она сказала на встрече Комитета по развитию туризма с туристской отраслью Санкт-Петербурга.

«На 10—15% рассчитываем, что прирастём к показателям 2020 года», — цитирует Догузову ТАСС.

По её словам, старт курортного сезона планируется на начало мая.

Глава Ростуризма также анонсировала скорый запуск третьего этапа продаж туров с кешбэком.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с НСН объяснила, для чего нужны стандарты «всё включено» в России.