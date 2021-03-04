Политолог оценил предложение о переносе сроков переписи населения России

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв прокомментировал предложение Минэкономразвития перенести Всероссийскую перепись населения с апреля на период с 23 августа по 30 сентября.

«Самая главная и очевидная причина для переноса переписи населения — это продолжение пандемии коронавируса. Если бы стояла задача любой ценой провести эту процедуру, то можно было бы это сделать и в апреле. Но такой задачи нет. А в медицинском сообществе обещают спад заболеваемости и выработку массового иммунитета в обществе к августу», — сказал он в беседе с интернет-газетой «Взгляд».

В ряду прочих причин Журавлёв обозначил меньшую мобильность населения в сентябре по сравнению с апрелем.

«Также проводить перепись в августе и сентябре удобнее самим переписчикам, потому что они в основном студенты», — подытожил эксперт.

Как ранее сообщал телеканал «360», заместитель главы Росстата Павел Смелов рассказал, что порядка 90 тыс. студентов в России планируют привлечь к проведению переписи населения в 2021 году.