Срок завершения реконструкции набережной Коктебеля перенесли на 2023 год

Вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов на совещании по инфраструктурным проектам сообщил, что срок реконструкции набережной Коктебеля перенесли ориентировочно на полгода из-за действий подрядчика.

Об этом сообщает агентство «Крыминформ».

«Срок реализации этого объекта стоял на конец 2022 года, но я думаю, что к середине 2023 года мы эту набережную должны закончить, если не встанет вопросов с изъятием объектов имущества: сейчас начнётся (в судах. — RT) оспаривание оценок, стоимости», — сообщил Кабанов.

Вице-премьер уточнил, что подрядчик сорвал срок согласования проектной документации для подачи её на экспертизу, из-за чего договор с ним был расторгнут.

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