На Сахалине с отколовшейся льдины спасены рыбаки
Об этом сообщает astv.ru.
В настоящий момент известно, что всех рыбаков сняли со льдины. Жизни людей ничего не угрожает. Спасатели использовали судно на воздушной подушке «Хивус».
В спасательной операции принимали участие 29 человек и 20 единиц техники.
Трещина образовалась в Корсаковском районе — между Мальково и мысом Свободный утром 4 марта. Видимость в районе поиска была очень плохая, порывы ветра достигали 20 м/с и более. В таких условиях беспилотник поднять было невозможно, а световые сигналы оказывались бесполезны.
В феврале в Сахалинской области в заливе Мордвинова были спасены с льдины 26 рыбаков.