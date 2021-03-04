На Сахалине с отколовшейся льдины спасены рыбаки

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В Корсаковском районе (Сахалинская область) завершилась операция по спасению рыбаков с отколовшейся льдины. Операция проходила в сложных погодных условиях.

Об этом сообщает astv.ru.

В настоящий момент известно, что всех рыбаков сняли со льдины. Жизни людей ничего не угрожает. Спасатели использовали судно на воздушной подушке «Хивус».

В спасательной операции принимали участие 29 человек и 20 единиц техники.

Трещина образовалась в Корсаковском районе — между Мальково и мысом Свободный утром 4 марта. Видимость в районе поиска была очень плохая, порывы ветра достигали 20 м/с и более. В таких условиях беспилотник поднять было невозможно, а световые сигналы оказывались бесполезны.

В феврале в Сахалинской области в заливе Мордвинова были спасены с льдины 26 рыбаков.

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