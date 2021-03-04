Эксперт оценила ситуацию на рынке арендного жилья в России

Короткая ссылка
Вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко оценила ситуацию на рынке арендного жилья в России.
Эксперт оценила ситуацию на рынке арендного жилья в России
  • РИА Новости

«Большинство людей, которые ехали из столицы на время пандемии, так и не вернулись. Люди, которые имеют возможность работать удалённо, не собираются возвращаться. Нет особенных причин для оптимизма на рынке аренды», — заявила она в беседе с Nation News.

Как считает Радченко, рынок восстановится, когда экономика вернётся в норму после пандемии.

«Существует важный фактор — ипотечные ставки упали, но стоимость квадратного метра выросла. Экономически невыгодно приобретать такое жильё. Сейчас арендовать квартиру выгоднее, чем покупать жильё», — пояснила она.

По её словам, ситуация в регионах на рынке арендного жилья не изменилась, и ждать заметных скачков в ценообразовании не стоит.

Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке жилья.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить