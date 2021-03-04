Эксперт оценила ситуацию на рынке арендного жилья в России

Вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко оценила ситуацию на рынке арендного жилья в России.

«Большинство людей, которые ехали из столицы на время пандемии, так и не вернулись. Люди, которые имеют возможность работать удалённо, не собираются возвращаться. Нет особенных причин для оптимизма на рынке аренды», — заявила она в беседе с Nation News.

Как считает Радченко, рынок восстановится, когда экономика вернётся в норму после пандемии.

«Существует важный фактор — ипотечные ставки упали, но стоимость квадратного метра выросла. Экономически невыгодно приобретать такое жильё. Сейчас арендовать квартиру выгоднее, чем покупать жильё», — пояснила она.

По её словам, ситуация в регионах на рынке арендного жилья не изменилась, и ждать заметных скачков в ценообразовании не стоит.

Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке жилья.