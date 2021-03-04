Заксобрание Севастополя сформировало молодёжный парламент

Молодёжный парламент сформирован в Севастополе. В него вошли 24 депутата, столько же — в резерве.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Заксобрания.

«Отбор кандидатов проходил в два этапа: заочный — рассмотрение поступивших заявок, очный — собеседование. Стать молодыми парламентариями изъявили желание 72 человека. Таким образом конкурс составил три человека на место», — указано в сообщении.

В состав молодёжного парламента вошли молодые люди из волонтёрских объединений, общественных организаций, студенческих и молодёжных советов, молодые преподаватели, а также представители молодёжного парламента первого созыва.

Как ранее сообщал сайт «Янтарный край», в Калининградской области рассказали о мерах поддержки талантливой молодёжи.