Автоэксперты прокомментировали рост продаж новых машин в России
- globallookpress.com
Алексей Хресин и Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor пояснили, что поправки вступят в силу не сразу, поскольку в ГИБДД не ко всему готовы. Однако некоторые водители уже осознали, что их машины не пройдут техническое обслуживание. По этой причине их продают и активно покупают новый транспорт. В случае массовости это может увеличить дефицит новых машин.
С 1 июня 2021 года планируется отправлять машины на штрафстоянку даже за малозначительные дефекты, напомнил Дмитрий Попов.
Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, что за время пандемии спрос на новые и подержанные машины в России кратно увеличился.