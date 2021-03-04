Автоэксперты прокомментировали рост продаж новых машин в России

Автоэксперты Алексей Хресин и Дмитрий Попов рассказывали, что мартовские поправки по строгому прохождению ТО коснутся многих автомобилистов, ведь их транспортные средства могут не пройти контроль. Это, по их мнению, является причиной роста продаж новых автомобилей в России.

Алексей Хресин и Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor пояснили, что поправки вступят в силу не сразу, поскольку в ГИБДД не ко всему готовы. Однако некоторые водители уже осознали, что их машины не пройдут техническое обслуживание. По этой причине их продают и активно покупают новый транспорт. В случае массовости это может увеличить дефицит новых машин.

С 1 июня 2021 года планируется отправлять машины на штрафстоянку даже за малозначительные дефекты, напомнил Дмитрий Попов.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, что за время пандемии спрос на новые и подержанные машины в России кратно увеличился.