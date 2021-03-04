Автоэксперты прокомментировали рост продаж новых машин в России

Короткая ссылка
Автоэксперты Алексей Хресин и Дмитрий Попов рассказывали, что мартовские поправки по строгому прохождению ТО коснутся многих автомобилистов, ведь их транспортные средства могут не пройти контроль. Это, по их мнению, является причиной роста продаж новых автомобилей в России.
Автоэксперты прокомментировали рост продаж новых машин в России
  • globallookpress.com

Алексей Хресин и Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor пояснили, что поправки вступят в силу не сразу, поскольку в ГИБДД не ко всему готовы. Однако некоторые водители уже осознали, что их машины не пройдут техническое обслуживание. По этой причине их продают и активно покупают новый транспорт. В случае массовости это может увеличить дефицит новых машин.

С 1 июня 2021 года планируется отправлять машины на штрафстоянку даже за малозначительные дефекты, напомнил Дмитрий Попов.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, что за время пандемии спрос на новые и подержанные машины в России кратно увеличился.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить