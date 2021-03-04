«Ъ»: цены на авиабилеты за рубеж выросли почти на 40%

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Ограничение числа доступных для российских туристов зарубежных стран и авиарейсов привело к росту стоимости полётов: в марте граждане тратят на билеты за границу в среднем на 40% больше, чем в 2019 году, и на 55% больше, чем в 2020-м, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервисов по поиску авиабилетов.

Как сообщает газета, по ряду направлений цены на авиабилеты подорожали более чем вдвое.

Так, согласно данным Biletix и Aviasales, стоимость забронированного перелёта за рубеж в начале марта 2021 года составила 15,7 тыс. рублей, что на 39,5% больше, чем за тот же период 2019 года.

В частности, средняя цена билета в ОАЭ составляет 23,7 тыс. рублей (в 2019 году средняя стоимость была 12,3 тыс. рублей), а цены на полёты в Грузию выросли почти в 2,5 раза — с 6,5 тыс. рублей в марте 2019 года до 15,7 тыс. рублей уже сегодня. Билеты на Мальдивы и в Египет также поднялись в цене на 36% и 29% соответственно, говорится в материале издания.

Как напомнил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин, принимать российских туристов готовы более 40 стран, из которых прямое авиасообщение открыто с незначительным числом. Из-за этого туристам приходится использовать такие транспортные хабы, как Стамбул, Дубай и Минск.

Вместе с тем отмечается, что спрос на внутренние перелёты продолжает расти. По расчётам сервиса Aviasales, стоимость забронированного перелёта на март внутри России в одну сторону составляет 4,83 тыс. рублей — почти такая же цена была в 2019 году (4,89 тыс. рублей). При этом по популярным направлениям за два года стоимость на полёты выросла: перелёт в одну сторону в Сочи в марте стоит 5,2 тыс. рублей — это на 8% дороже, чем весной 2019 года. Билет из Москвы в Симферополь и обратно также подорожал на 13,2%.

Ранее ФАН со ссылкой на сервис OneTwoTrip рассказало о самых популярных направлениях для путешествий весной в России.

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