В ЯНАО заявили о подорожании бензина с начала года

С начала 2021 года контролирующими органами ЯНАО было зафиксировано существенное повышение цен на автомобильное топливо марок АИ-92 и АИ-95 — в отдельных случаях на 21%.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные окружного Департамента тарифной политики, энергетики и ЖКХ.

В адрес всех хозяйствующих субъектов, допустивших рост цен на нефтепродукты, направлены предостережения о недопустимости нарушения.

В департаменте пояснили, что на Ямале действует регулируемая торговая надбавка для формирования розничных цен на нефтепродукты. Её уровень не может превышать 10% от закупочной цены.

Ранее руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с недоливом бензина на АЗС.