В ЯНАО заявили о подорожании бензина с начала года
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные окружного Департамента тарифной политики, энергетики и ЖКХ.
В адрес всех хозяйствующих субъектов, допустивших рост цен на нефтепродукты, направлены предостережения о недопустимости нарушения.
В департаменте пояснили, что на Ямале действует регулируемая торговая надбавка для формирования розничных цен на нефтепродукты. Её уровень не может превышать 10% от закупочной цены.
Ранее руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с недоливом бензина на АЗС.