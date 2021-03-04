В ЯНАО заявили о подорожании бензина с начала года

Короткая ссылка
С начала 2021 года контролирующими органами ЯНАО было зафиксировано существенное повышение цен на автомобильное топливо марок АИ-92 и АИ-95 — в отдельных случаях на 21%.
В ЯНАО заявили о подорожании бензина с начала года
  • Reuters

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные окружного Департамента тарифной политики, энергетики и ЖКХ.

В адрес всех хозяйствующих субъектов, допустивших рост цен на нефтепродукты, направлены предостережения о недопустимости нарушения.

В департаменте пояснили, что на Ямале действует регулируемая торговая надбавка для формирования розничных цен на нефтепродукты. Её уровень не может превышать 10% от закупочной цены.

Ранее руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с недоливом бензина на АЗС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить