В АТОР оценили идею стандартов сервиса «всё включено» в России

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе объяснила, для чего нужны стандарты «всё включено» в России.

Сервис all inclusive актуален только для пляжного туризма, рассказала Майя Ломидзе в эфире НСН.

«Сейчас есть объекты «всё включено». По экспертной оценке, их 10—15%. Сами туроператоры считают, что меньше, до 10% объектов, предлагают систему «всё включено». Но наша система отличается от того, что привычно в Турции. Это может быть или пятиразовое питание, или неограниченное питание в течение суток. Питание, не включающее алкогольные напитки или включающее. Это всё у нас называется «всё включено». И идея со стандартами появилась, чтобы было all inclusive, ultra all inclusive, extra ultra all inclusive. Чтоб была некая градация. Но содержательная часть этих стандартов пока не ясна. Единственное, что можно сказать, — что востребованность этого формата на внутреннем рынке гораздо больше, чем предложений», — отметила она.

Ломидзе указала, что такие стандарты в большей степени касаются дополнительных требований к отелям.

