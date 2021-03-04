В Приморье произошло ДТП с 15 автомобилями

Короткая ссылка
В ДТП в городе Артеме Приморского края столкнулись 15 автомобилей, в том числе два автомобиля скорой помощи.

«В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение о ДТП в районе дома № 44 по улице Севской… Установлено, что в результате несоблюдения водителями безопасного скоростного режима в условиях непогоды столкнулись 15 транспортных средств, включая две автомашины скорой медицинской помощи», — приводит РИА Новости сообщение регионального УМВД.

Один человек — 36-летняя женщина-водитель Subaru Forester обратилась за медицинской помощью в лечебное учреждение.

Ранее сообщалось, что в ДТП с двумя автобусами на Камчатке погибли водитель и пассажир.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить