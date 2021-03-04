Первые дозы вакцины от коронавируса Pfizer прибыли в Перу
- Reuters
«Это правительство исполняет обещания, продолжают прибывать в страну вакцины, мы не остановим вакцинацию, начавшуюся 9 февраля, и продолжим ее до последнего дня нашего правления», — приводит РИА Новости слова главы совета министров Перу Виолеты Бермудес.
В страну прибыло 50 тысяч доз. Всего власти договорились о получении 20 миллионов доз от Pfizer.
Также в Перу поступает китайская вакцина Sinopharm.
Ранее президент Перу Франсиско Сагасти сделал прививку от коронавируса.