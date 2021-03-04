После ДТП с автобусами на Камчатке возбудили уголовное дело

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Уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности при перевозке людей общественным транспортом, повлекших по неосторожности гибель двух человек возбуждено на Камчатке после ДТП с участием двух автобусов.
После ДТП с автобусами на Камчатке возбудили уголовное дело
  • РИА Новости

«Следственным отделом по г. Елизово СУ СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности при перевозке людей рейсовым автобусом, повлекшим по неосторожности гибель двух человек (ч. 3 ст. 238 УК России)», — приводит ТАСС сообщение следственного управления СК по Камчатскому краю.

Водитель автобуса задержан в рамках расследования уголовного дела, возбужденного органами полиции по ч. 5 ст. 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Ранее сообщалось, что водитель и пассажир погибли в ДТП с участием пассажирских автобусов на Камчатке.

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