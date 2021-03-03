В ФАР дали рекомендации по покупке автомобиля
- Pixabay
Он выразил мнение, что на вторичном рынке реально найти адекватные предложения.
«Можно посмотреть б/у автомобили. Они периодически появляются относительно новые в продаже. Единственное, что стоит сделать, посмотреть, чтобы на автомобиле не было ограничений, он не являлся залогом, поскольку банк потом может предъявить свои требования», — цитирует эксперта URA.RU.
Как отметил Едрышов, можно также рассмотреть другой класс машин, но это не всегда подходит автовладельцам.
Ранее автоэксперт, автоюрист Дмитрий Славнов в беседе с Nation News предупредил о мошеннических схемах при продаже машин.