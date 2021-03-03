В ФАР дали рекомендации по покупке автомобиля

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Глава Федерации автовладельцев России автоэксперт Максим Едрышов дал рекомендации по покупке автомобиля.
В ФАР дали рекомендации по покупке автомобиля
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Он выразил мнение, что на вторичном рынке реально найти адекватные предложения.

«Можно посмотреть б/у автомобили. Они периодически появляются относительно новые в продаже. Единственное, что стоит сделать, посмотреть, чтобы на автомобиле не было ограничений, он не являлся залогом, поскольку банк потом может предъявить свои требования», — цитирует эксперта URA.RU.

Как отметил Едрышов, можно также рассмотреть другой класс машин, но это не всегда подходит автовладельцам.

Ранее автоэксперт, автоюрист Дмитрий Славнов в беседе с Nation News предупредил о мошеннических схемах при продаже машин.

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