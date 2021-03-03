В ФАР дали рекомендации по покупке автомобиля

Глава Федерации автовладельцев России автоэксперт Максим Едрышов дал рекомендации по покупке автомобиля.

Он выразил мнение, что на вторичном рынке реально найти адекватные предложения.

«Можно посмотреть б/у автомобили. Они периодически появляются относительно новые в продаже. Единственное, что стоит сделать, посмотреть, чтобы на автомобиле не было ограничений, он не являлся залогом, поскольку банк потом может предъявить свои требования», — цитирует эксперта URA.RU.

Как отметил Едрышов, можно также рассмотреть другой класс машин, но это не всегда подходит автовладельцам.

Ранее автоэксперт, автоюрист Дмитрий Славнов в беседе с Nation News предупредил о мошеннических схемах при продаже машин.