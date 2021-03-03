Эксперт дал рекомендации по покупке автомобиля

Автоэксперт Вячеслав Субботин дал рекомендации по покупке машины.

«С новым автомобилем не так много вариантов, чтобы выгодно его купить, но тем не менее они есть… нужно найти тот автомобиль, который нравится, и желательно пару альтернативных. Один из самых лучших способов — изучать цены», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

По его словам, нежелательно идти в так называемые автосалоны второго или третьего эшелона — нужно приобретать машины у известных дилеров. Стоит обратиться в несколько салонов.

«Вот нужно стоять на своём. Выбрал — стой на своём и не поддавайся. Уговоры так потрясающе действуют, что цена в итоге увеличивается на 100—200 тыс. рублей, а то и на 300 тыс.», — отметил Субботин.

В случае с подержанным автомобилем он советует изучить историю транспортного средства.

«Возьмите с собой обычный толщиномер. Он покажет: красили автомобиль или нет, битый он или не битый. Лучше брать машину с выцветшей краской, но лишь бы она была родная», — рекомендовал Субботин.

После осмотра эксперт советует проехать на автомобиле по неровной дороге.

Ранее автоэксперт, автоюрист Дмитрий Славнов в беседе с Nation News предупредил о мошеннических схемах при продаже машин.