Эксперт дал рекомендации по покупке автомобиля
- Pixabay
«С новым автомобилем не так много вариантов, чтобы выгодно его купить, но тем не менее они есть… нужно найти тот автомобиль, который нравится, и желательно пару альтернативных. Один из самых лучших способов — изучать цены», — заявил он в беседе с телеканалом «360».
По его словам, нежелательно идти в так называемые автосалоны второго или третьего эшелона — нужно приобретать машины у известных дилеров. Стоит обратиться в несколько салонов.
«Вот нужно стоять на своём. Выбрал — стой на своём и не поддавайся. Уговоры так потрясающе действуют, что цена в итоге увеличивается на 100—200 тыс. рублей, а то и на 300 тыс.», — отметил Субботин.
В случае с подержанным автомобилем он советует изучить историю транспортного средства.
«Возьмите с собой обычный толщиномер. Он покажет: красили автомобиль или нет, битый он или не битый. Лучше брать машину с выцветшей краской, но лишь бы она была родная», — рекомендовал Субботин.
После осмотра эксперт советует проехать на автомобиле по неровной дороге.
Ранее автоэксперт, автоюрист Дмитрий Славнов в беседе с Nation News предупредил о мошеннических схемах при продаже машин.