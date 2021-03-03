Эксперт дал рекомендации по покупке автомобиля

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Автоэксперт Вячеслав Субботин дал рекомендации по покупке машины.
Эксперт дал рекомендации по покупке автомобиля
  • Pixabay

«С новым автомобилем не так много вариантов, чтобы выгодно его купить, но тем не менее они есть… нужно найти тот автомобиль, который нравится, и желательно пару альтернативных. Один из самых лучших способов — изучать цены», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

По его словам, нежелательно идти в так называемые автосалоны второго или третьего эшелона — нужно приобретать машины у известных дилеров. Стоит обратиться в несколько салонов.

«Вот нужно стоять на своём. Выбрал — стой на своём и не поддавайся. Уговоры так потрясающе действуют, что цена в итоге увеличивается на 100—200 тыс. рублей, а то и на 300 тыс.», — отметил Субботин.

В случае с подержанным автомобилем он советует изучить историю транспортного средства.

«Возьмите с собой обычный толщиномер. Он покажет: красили автомобиль или нет, битый он или не битый. Лучше брать машину с выцветшей краской, но лишь бы она была родная», — рекомендовал Субботин.

После осмотра эксперт советует проехать на автомобиле по неровной дороге.

Ранее автоэксперт, автоюрист Дмитрий Славнов в беседе с Nation News предупредил о мошеннических схемах при продаже машин.

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