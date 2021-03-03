Колокольцев заявил о раскрытии крупной сети наркоторговцев

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев на заседании итоговой коллегии ведомства заявил о раскрытии крупной сети наркоторговцев.

Об этом сообщает МВД Медиа.

Деятельность преступников пресекли оперативники главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из главного управления МВД России по Волгоградской области. Силовую поддержку оказали сотрудники спецподразделения «Гром».

Задержан 21 участник организованных групп. По предварительной информации, эти группы являлись структурными подразделениями одного преступного сообщества.

«Участники межрегионального преступного сообщества занимались распространением наркотиков через теневой сегмент сети интернет. В масштабную криминальную схему входили так называемые розничные и оптовые закладчики и перевозчики, поставляющие запрещенный товар в Московскую и Волгоградскую области, Краснодарский край, а также ряд других регионов», — рассказал Колокольцев.

Изъято более 25 кг наркотических и психотропных веществ. Заведены уголовные дела. Все задержанные находятся под стражей.

Как ранее сообщал сайт «Новый Севастополь», в Севастополе правоохранители заключили под стражу главаря преступной группы, которая занималась незаконным оборотом наркотических и психотропных средств.