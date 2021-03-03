Пушкина прокомментировала ситуацию с наблюдением за освободившимися из тюрьмы педофилами

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Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина прокомментировала ситуацию с наблюдением за освободившимися из тюрьмы педофилами.
Пушкина прокомментировала ситуацию с наблюдением за освободившимися из тюрьмы педофилами
  • © Фото из личного архива Оксаны Пушкиной

В беседе с Life.ru Пушкина предложила внедрить систему постоянного наблюдения, которая в режиме реального времени сообщала бы о передвижениях лиц, склонных к насилию над детьми.

«Педофилы и маньяки активно используют информационные технологии для безнаказанного насилия над детьми. А вот надзорные органы от них безнадёжно отстают», — сказала депутат.

Как отметила Пушкина, не меньшей поддержкой пользуется и предложение по созданию открытого реестра педофилов, но сам по себе он не решит проблему.

По мнению депутата, нужен комплексный подход. Пушкина добавила, что более действенной мерой может стать отмена срока давности по преступлениям против половой неприкосновенности детей.

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