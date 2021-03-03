Путин: государство обеспечит безопасность сотрудников МВД и их близких
- РИА Новости
«Активно прорабатывается законопроект, направленный на защиту сотрудников правоохранительных органов и их близких от любых угроз, в том числе в соцсетях. Государство, безусловно, исполнит свой долг: безопасность людей, которые стоят на страже закона и правопорядка, а также членов их семей будет обеспечена», — сказал глава государства.
Он также добавил, что те, кто препятствует работе правоохранительных органов, будут наказываться по всей строгости закона.