Путин: государство обеспечит безопасность сотрудников МВД и их близких

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Российское государство обеспечит безопасность сотрудников правоохранительных органов и их семей. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время расширенного заседания коллегии МВД.
Путин: государство обеспечит безопасность сотрудников МВД и их близких
  • РИА Новости

«Активно прорабатывается законопроект, направленный на защиту сотрудников правоохранительных органов и их близких от любых угроз, в том числе в соцсетях. Государство, безусловно, исполнит свой долг: безопасность людей, которые стоят на страже закона и правопорядка, а также членов их семей будет обеспечена», — сказал глава государства.

Он также добавил, что те, кто препятствует работе правоохранительных органов, будут наказываться по всей строгости закона.

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