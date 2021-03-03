На Камчатке в ДТП с двумя автобусами погибли два человека

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По предварительным данным, два человека погибли, несколько пострадали в результате ДТП с участием двух автобусов на трассе Петропавловск-Камчатский — Мильково.
На Камчатке в ДТП с двумя автобусами погибли два человека
  • РИА Новости

Об этом сообщает агентство «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» со ссылкой на Министерство транспорта и дорожного строительства региона.

«В районе села Южные Коряки столкнулись два автобуса. Один следовал из краевой столицы в Мильково, второй — из Усть-Камчатска в Петропавловск-Камчатский. По предварительным данным, один из автобусов превысил скорость и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с другим маршрутным транспортным средством», — сообщили в краевом министерстве.

На место аварии выехали медики и полиция. Подробности происшествия уточняются.

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