На Камчатке в ДТП с двумя автобусами погибли два человека
- РИА Новости
Об этом сообщает агентство «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» со ссылкой на Министерство транспорта и дорожного строительства региона.
«В районе села Южные Коряки столкнулись два автобуса. Один следовал из краевой столицы в Мильково, второй — из Усть-Камчатска в Петропавловск-Камчатский. По предварительным данным, один из автобусов превысил скорость и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с другим маршрутным транспортным средством», — сообщили в краевом министерстве.
На место аварии выехали медики и полиция. Подробности происшествия уточняются.