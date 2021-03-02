Эксперт дал прогноз по ценам на элитную недвижимость в России

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Директор департамента консалтинга и аналитики компании Kalinka Group Александр Шибаев дал прогноз по ценам на элитную недвижимость в России.
Эксперт дал прогноз по ценам на элитную недвижимость в России
  • РИА Новости

«Сейчас есть предложения на элитном рынке, которые имеют высокий потенциал к росту цены. Именно поэтому в 2020 году был зафиксирован рекорд сделок на элитном рынке в Москве», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, средняя цена на первичном рыке выросла за год на 15% и имеет потенциал к дальнейшему росту, ещё около 10% за 2021 год.

Как отметил Шибаев, рост цен в Москве был связан в том числе с пандемией коронавируса и волатильностью курса рубля.

Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке жилья.

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