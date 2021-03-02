Развитие агротуризма в Карелии обсудили на совещании в правительстве

Возможность развивать агротуризм и инфраструктурные объекты в Республике Карелия обсудили на совещании вице-премьеры правительства Виктория Абрамченко, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко с предпринимателями и главой региона Артуром Парфенчиковым.

Об этом сообщает телеканал «360».

По словам Виктории Абрамченко, правительством ведётся работа по сокращению барьеров для использования земель сельхозназначения для развития сельского хозяйства и поддержки аграриев.

«Задача государства — создать необходимый баланс и правовые механизмы, которые, с одной стороны, сохранят земли сельхозназначения, а с другой — создадут условия для развития инфраструктуры, в том числе достаточной для реализации потенциала агротуризма», — отметила Абрамченко.

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