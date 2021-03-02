В Татарстане завершилось голосование по выбору территорий для парков
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время».
Жители 11 районов Татарстана выбрали территории для будущих парков — для победителя конкурса архитекторы создадут проект будущего парка на выбранном месте.
В этом году в конкурсе приняли участие десять городов. Голосование проходило на официальных сайтах муниципальных образований, а также на сайте госуслуг республики.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что в двух парках Петербурга высадят более 47 тыс. растений.