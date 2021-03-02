В Татарстане завершилось голосование по выбору территорий для парков

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В Татарстане завершилось голосование по выбору территорий для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов формирования комфортной городской среды.
В Татарстане завершилось голосование по выбору территорий для парков
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время».

Жители 11 районов Татарстана выбрали территории для будущих парков — для победителя конкурса архитекторы создадут проект будущего парка на выбранном месте.

В этом году в конкурсе приняли участие десять городов. Голосование проходило на официальных сайтах муниципальных образований, а также на сайте госуслуг республики.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в двух парках Петербурга высадят более 47 тыс. растений.

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