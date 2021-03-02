В Татарстане завершилось голосование по выбору территорий для парков

В Татарстане завершилось голосование по выбору территорий для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов формирования комфортной городской среды.

Об этом сообщает «Реальное время».

Жители 11 районов Татарстана выбрали территории для будущих парков — для победителя конкурса архитекторы создадут проект будущего парка на выбранном месте.

В этом году в конкурсе приняли участие десять городов. Голосование проходило на официальных сайтах муниципальных образований, а также на сайте госуслуг республики.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в двух парках Петербурга высадят более 47 тыс. растений.