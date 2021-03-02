В Петербурге рассказали о ситуации с жилым фондом
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru.
В общей сложности введено порядка 175 тыс. кв. м жилья.
«Лидер по вводу жилья в этом месяце — Выборгский район. Здесь за февраль введено в эксплуатацию 25 домов на 2001 квартиру площадью 92 010,60 кв. м», — рассказали в комитете.
Второе место занял Московский район, где сдано 47 117 кв. м жилья.
Помимо этого, в феврале 2021 года было введено в эксплуатацию 24 объекта.
Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке жилья.