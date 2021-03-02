В Обручевском районе Москвы построят ТПУ «Калужская»

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В Обручевском районе Москвы построят транспортно-пересадочный узел «Калужская».
В Обручевском районе Москвы построят ТПУ «Калужская»
  • Проектное решение / © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Как рассказал глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов, ТПУ построят на базе станции «Калужская» Калужско-Рижской линии и строящейся станции «Воронцовская» Большой кольцевой линии (БКЛ).

Чиновник отметил, что этот транспортно-пересадочный узел обеспечит пересадку между двумя станциями метро и наземными видами транспорта. Благодаря новому ТПУ местные жители смогут без пересадок добираться до соседних районов — Зюзина и Проспекта Вернадского.

Ранее, как сообщал kp.ru, в Москве рассказали подробности о реконструкции станции «Каховская» столичного метрополитена.

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