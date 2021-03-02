Эксперт рассказал, когда лучше всего покупать квартиру
- АГН «Москва»
В беседе с телеканалом «Звезда» он пояснил, что с приходом тёплой погоды люди чаще задумываются о приобретении дачи или загородного дома, что снижает спрос на квартиры и, следовательно, цены.
«Вообще, летом… рынок у нас немного просядет по вторичке и по новострою, потому что введут наверняка семейную ипотеку на загородку, и как раз лето и весна — это период загородной недвижимости», — сказал Ракута.
По его словам, осенью, когда приходят холода, а дети возвращаются в школы, вновь растёт спрос на квартиры.
Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке жилья.