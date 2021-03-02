Эксперт рассказал, когда лучше всего покупать квартиру

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Эксперт по недвижимости и ипотечный брокер Дмитрий Ракута заявил, что лучшим временем для покупки квартиры в новостройке или на вторичном рынке являются весна и лето.
Эксперт рассказал, когда лучше всего покупать квартиру
  • АГН «Москва»

В беседе с телеканалом «Звезда» он пояснил, что с приходом тёплой погоды люди чаще задумываются о приобретении дачи или загородного дома, что снижает спрос на квартиры и, следовательно, цены.

«Вообще, летом… рынок у нас немного просядет по вторичке и по новострою, потому что введут наверняка семейную ипотеку на загородку, и как раз лето и весна — это период загородной недвижимости», — сказал Ракута.

По его словам, осенью, когда приходят холода, а дети возвращаются в школы, вновь растёт спрос на квартиры.

Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке жилья.

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