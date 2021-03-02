Названы самые популярные города для отдыха туристов-одиночек в России

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Стали известны самые популярные города для отдыха туристов-одиночек в России.
Названы самые популярные города для отдыха туристов-одиночек в России
  • Pixabay

Об том сообщает kp.ru со ссылкой на данные сервиса Tvil.ru.

По оценке экспертов, в 2021 году на 46% выросла бронь гостиниц туристами, которые путешествуют одни.

«В одиночку в основном путешествуют женщины — 61%, мужчины — 39%», — отметили специалисты.

Самыми популярными городами оказались Севастополь, Симферополь и Анапа.

В список также попали Санкт-Петербург, Подольск, Казань, Кисловодск, Калининград, Сургут и Петрозаводск.

Ранее ФАН со ссылкой на сервис OneTwoTrip рассказало о самых популярных направлениях для путешествий весной в России.

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