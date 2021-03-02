В Петербурге рассказали о работе по развитию цифровизации

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин рассказал о работе по развитию цифровизации в городе.

«Мы равняемся не просто на регионы России, а на мировые столицы. Внимательно смотрим на Москву, Лондон, Сингапур, Барселону. Любой опыт, который принят сегодня международным сообществом, для нас крайне интересен для реализации в Петербурге», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».

По его словам, пандемия ускорила проникновение цифры только в отдельных отраслях, в том числе в здравоохранении.

«Транспорт поменялся несильно. Почему? Потому что цифровая трансформация завязана на цели, находящейся за пределами ближайшего круга», — сказал Казарин.

Как отметил вице-губернатор, в этом году может появиться набор новых услуг от городской администрации.

«Назовём городские сервисы. Мы их структурировали по жизненным ситуациям: «Я водитель», «Я родитель», «Я пассажир», «Я садовод». Зависит от того, какой блок вопросов в конкретный момент вы хотите закрыть, что получить от города — информацию либо произвести действие», — сообщил он.

Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы цифровизации отечественной экономики.