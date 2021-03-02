В Петрозаводске проведут проверку инцидента с ребёнком в троллейбусе

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Полиция проверит ситуацию с девочкой, которую зажало в дверях троллейбуса в Петрозаводске.
В Петрозаводске проведут проверку инцидента с ребёнком в троллейбусе
  • РИА Новости

Об этом сообщает karelinform.ru.

В воскресенье, 28 февраля, в полицию Петрозаводска из лечебного учреждения поступило сообщение о том, что шестилетняя девочка получила травмы после того, как её зажало в дверях троллейбуса. По данному факту правоохранительные органы проводят проверку, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

По словам матери ребёнка, дверь транспортного средства закрылась спустя секунды после открытия — женщина с ребёнком не успела выйти из салона и девочку зажало, при этом троллейбус начал движение.

По сообщениям kp.ru, в феврале в Волгограде уволили кондуктора, высадившего школьника из автобуса в мороз.

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