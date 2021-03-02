В Пермском крае построят два физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа (ФОКОТ). Они будут оборудованы футбольными полями, хоккейными площадками и зонами для занятий лёгкой атлетикой.

Об этом пишет properm.ru.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на оснащение таких комплексов власти выделят из федерального бюджета 40 млн рублей.

В краевом Министерстве спорта пояснили, что деньги на закупку оборудования для многофункциональных стадионов будут выделены в рамках нацпроекта «Демография».

Пока неизвестно, в каких территориях региона будут построены ФОКОТы. Власти решат этот вопрос с помощью конкурса.

Ранее НСН сообщала, что депутат Мосгордумы Мария Киселёва рассказала о строительстве спортивного кластера для зимних видов спорта на Воробьёвых горах в Москве.