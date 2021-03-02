Роспотребнадзор оценил данные о новой болезни в ДР Конго

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В Роспотребнадзоре прокомментировали сообщения об обнаружении новой болезни в провинции Кванго на западе Демократической Республики Конго.
Роспотребнадзор оценил данные о новой болезни в ДР Конго
  • © РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«В случае инфекционной природы неизвестного заболевания риск завоза на территорию Российской Федерации практически отсутствует», — заявили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре отметили, что в настоящий момент прямого сообщения между Россией и ДР Конго нет. 

При этом в пунктах пропуска через российскую границу действует усиленный контроль, направленный на выявление лиц с признаками инфекционного заболевания.

По данным СМИ, депутаты из провинции Кванго в ДР Конго призвали спикера парламента страны принять экстренные меры в связи с эпидемией неизвестной болезни. Как сообщили местные власти, первый случай заболевания был выявлен месяц назад. При этом жертвами болезни пока становились лишь пожилые люди в возрасте от 60 до 80 лет.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.

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