Роспотребнадзор оценил данные о новой болезни в ДР Конго

В Роспотребнадзоре прокомментировали сообщения об обнаружении новой болезни в провинции Кванго на западе Демократической Республики Конго.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«В случае инфекционной природы неизвестного заболевания риск завоза на территорию Российской Федерации практически отсутствует», — заявили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре отметили, что в настоящий момент прямого сообщения между Россией и ДР Конго нет.

При этом в пунктах пропуска через российскую границу действует усиленный контроль, направленный на выявление лиц с признаками инфекционного заболевания.

По данным СМИ, депутаты из провинции Кванго в ДР Конго призвали спикера парламента страны принять экстренные меры в связи с эпидемией неизвестной болезни. Как сообщили местные власти, первый случай заболевания был выявлен месяц назад. При этом жертвами болезни пока становились лишь пожилые люди в возрасте от 60 до 80 лет.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.