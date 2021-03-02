СК начал проверку по факту пожара в интернате в Тверской области

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Следователи организовали проверку в связи с пожаром в психоневрологическом интернате в Тверской области, в результате которого одна пациентка погибла и одна пострадала. Об этом информирует СУ СК России по региону.
СК начал проверку по факту пожара в интернате в Тверской области
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По данным СК, пожар произошёл в двухэтажном здании ГБУ «Торопецкий психоневрологический интернат», расположенном в населённом пункте Дергино Торопецкого района.

«В настоящее время на месте происшествия работает следователь Следственного комитета, проводится осмотр, опрашиваются очевидцы произошедшего. Устанавливается точное количество пострадавших», — заявили в СК.

Также назначено проведение пожарно-технической и судебно-медицинской экспертизы.

Ранее в МЧС сообщили, что четыре человека пострадали при пожаре в психоневрологическом интернате в населённом пункте Дергино в Тверской области.

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