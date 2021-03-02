СК начал проверку по факту пожара в интернате в Тверской области

Следователи организовали проверку в связи с пожаром в психоневрологическом интернате в Тверской области, в результате которого одна пациентка погибла и одна пострадала. Об этом информирует СУ СК России по региону.

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